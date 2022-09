Prokurör loobus advokaadi süüdistamisest rahapesus

Eesti Ekspress on varem kirjutanud, et Armand Reinmaad tuntakse Pärnumaal Lääneranna vallas kui meest, kes ostis aastaid tagasi laguneva Massu mõisa ja hakkas seda taastama oma naise Kristi-Carolina Reinmaaga, kes rajas mõisa juurde ratsaklubi. Riigiprokuratuur süüdistab paari omastamisele kaasaaitamises, Armandi ka rahapesus.Umbes 1,3 miljoni eurose kahjuga seotud kriminaalasja keskne tegelane on kümme aastat Vaklaki tütarfirmat Aaspere Agro juhtinud Aimur ­Ilisson, kes ostis uurimise andmetel traktoreid ja muud põllumajandustehnikat turuhinnast kallimalt ning kes tegi koostööd Konekesko Virumaa müügimehe Urmas Nigulaga, on kirjutanud Eesti Ekspress. Armand Reinmaa sõnul loobus viimasel toimunud istungil prokurör täielikult rahapesu süüdistusest ja selles osas peab kohus tegema lähiajal õigeksmõistva otsuse.

Augusti keskel peetud kohtuistungil loobus riigiprokurör Sigrid Nurm oma avakõnes süüdistatavate Aimur Ilissoni ja Armand Reinmaa osas süüdistusest rahapesu käsitlevas paragrahvis, selgitas Viru maakohtu pressiesindaja Kristi.Ehrlich Õhtulehele. Lisaks loobus prokurör viimati nimetatud süüdistatavate osas süüdistusestühes omastamise episoodis, mis puudutab Sponsum OÜ-d (Aimur Ilissoni süüdistuses; Armand Reinmaa süüdistuses). 22. augustil tegi Viru maakohus määruse ja eraldatud asi läks kohtunik Kristel Nirgi kätte, kes peaks tegema rahapesu süüdistuses õigeksmõistva otsuse, lisas pressiesindaja.