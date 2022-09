Juhtkiri | Keskkond, kus oleks tore vana olla

Miks rajatakse hooldekodusid vaimupuudega noortele, eakatele või kellele iganes pigem metsa, kui linna? Miks peab ka vanurid lastest ja noortest eraldama? Maal on tore, kuid paljud eakad elavad linnas. Keegi ei tea täpselt, kui palju eakaid, kellele trepist liikumine käib üle jõu, elab näiteks liftita kortermajades. Nad on veel liiga tragid, et hooldekodusse kolida, samas liiga põdurad, et täiesti iseseisvalt hakkama saada.