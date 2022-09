Naisi piinanud Moskva Mees Mustas jäi oma ohvritele vahele

Üks naistest rääkis BBC-le, et aeg-ajalt toppis politseinik ühele neist kilekoti pähe, teda seeläbi lämmatades. Mind ei karista keegi, räuskas võõras. Ta ähvardas ühe neist ära tappa ning kiitles võidurõõmsalt, et saab selle eest veel preemiat ka. „Arvate, et meil tuleb sellest mingi jama?!“ küsis mees 26aastaselt Aleksandralt. „Putin ise ütles meile, et kõik teiesugused maha lööksime! Ja kõik! Putin on meie poolel!“