Nutikad lahendused säästlikumaks elektrikütteks!

Seda saab teha edukalt WiFi termostaatide abil. Ühendades oma küttesüsteemi telefoniäpiga on seda võimalik mugavalt programmeerida ning seadistada. See annab küttekehade efektiivsusele kuni 20% energiasäästu lisaks. Küttesüsteemi seadistades tuleks ära määrata aeg, millal ruumi on tegelikult vaja kütta. Näiteks võib kütteseadmele määrata sellise küttegraafiku: