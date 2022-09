Hendrik Terras | Kes vastutab 1,6 miljardi euroraha kasutamata jätmise eest?

Riigikontrolli ülevaade Eesti eurorahade kasutamise osas on ülikriitiline. See pilt, mis avanes, on masendav. Viimase viie aastaga on valitsus maha visanud ligi 1,6 miljardit eurot ning see on juhtunud tänu saamatule riigijuhtimisele ja rõhuvale bürokraatlikule riigisüsteemile. Erasektoris, kus tegutsen kaitsetööstuse valdkonnas, lastaks selline juhtkond päevapealt lahti. Avalikus sektoris leitakse aga sada erinevat põhjendust ning elu läheb edasi. Kahjuks ei saa me sellist suhtumist maksumaksjatena enam lubada, sest maksame valitsuste saamatuse oma rahakotist valusamalt kinni kui kunagi varem.