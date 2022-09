KAS IGAST PÄNTAJALAST SAAB TANTSULÕVI? Tipptreenerid annavad nõu, kuidas eesti mees saab hurmata kuumade puusanõksudega

Kas ütlus, et eesti mees on tantsulõvi, on vaid sarkasm? Või tegelikult nii ongi? „Oma sõpruskonna meestele soovitan alati, et võtke ennast kokku, õppige ja siis tantsige oma naistega, kui neil on selline soov. Sest kui te ise seda ei tee, siis võib ju juhtuda, et nad lähevad ja tantsivad hoopis kellegi teisega!“ soovitab tantsuõpetaja Helen Klandorf-Sadam.