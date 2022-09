OTSE | Kaja Kallas: augusti elektriarved on kõigile suur jahmatus. Paratamatult on see alles algus

„Augusti elektriarved on tulnud ja pakkunud kõigile suurt jahmatust. Paratamatus on see, et see on alles algus. Me oleme sügise ja talve lävel ning näeme hindu, mis saavad olema väga kõrged. Kõrged energiahinnad on see, mida meie maksame selle sõja eest, mis toimub Ukrainas,“ ütles Kallas.

Kallas rõhutas, et peame jätkama Ukraina toetamist selleks, et Venemaa läheks oma piiridesse tagasi ja me saaks muudest muredest lahti. „Talveks ette valmistudes peame kõik vaatama seda, kuidas saaksime energiat kokku hoida. Just selleks, et saaksime niimoodi ühiselt ka neid hindu madalamal hoida,“ sõnas Kallas.

Kallase sõnul on valmimas riigi energiasäästu plaan. „Selline kokkuhoid on Eestis uus, meil on olnud madalamad elektrihinnad, aga me peame sellega harjuma. See on uus reaalsus.“

Valitsus jõudis põhimõtteliselt kokkuleppele, millega läheb majandus- ja taristuminister Euroopa Liidu energiaministrite erakorralisele kohtumisele. Eesmärk on arutada kiiret sekkumist elektrituru korraldusse, et ajutiselt elektri- ja gaasihinnad omavahel lahti ühendada.

Kallase sõnul toetab Eesti ajutiselt elektriturgu sekkumist, et taevasse kerkinud elektrihindu leevendada ja säilitada ettevõtete konkurentsivõime. „Samas on oluline, et sekkumised ja muudatused säilitaksid ka rohepöörde investeerimiskindluse, vajalikud hinnasignaalid selleks, et investeeritaks jätkuvalt taastuvenergiasse.“

Valitsus jõudis ka kokkuleppele, mida teha, et aidata kodutarbijal kõrgete elektrihindadega toime tulla.