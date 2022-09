Eestisse on sissesõidukeeld 2500 inimesel

Eelmisel aastal kohaldati sissesõidukeeldusid 1379 välismaalase suhtes. Tänavu septembri alguse seisuga on siseministeeriumi andmeil sissesõidukeelde kohaldatud 2206 välismaalase suhtes. Kõige enam sissesõidukeelde kohaldati Venemaa kodanikele, ütles Veiko Pesur siseministeeriumust. Kuivõrd enamik sissesõidukeeldusid kohaldatakse seoses välismaalase väljasaatmisega, siis ka sissesõidukeeldusid kohaldati eelmisel aastal enim Ukraina, Valgevene, Venemaa ja Moldova kodanike suhtes. Ukraina kodanike osas tuleb märkida, et need väljasaatmisotsused on tehtud enne tänavu 24.veebruari, märkis siseministeerium.