Muinsuskaitse juht kurdab kehvade tööruumide üle

Paide kontorihoone ventilatsioon ei toimi korrektselt, üks ruum on päikesepoolse asukoha tõttu eriti õnnetu- suvekuudel läheb asi eriti hulluks, temperatuur on kõrge , on umbne, mis tööpäeva lõpuks annab märku töötajate üldise väsimustunde ja/või peavaluga, seisab muinsuskaitseameti juhi pöördumises. „15. juulil külastasin isiklikult muinsuskaitseameti ruume Paides. Kuna mul ei ole harjumust sellisel määral tervisekaitse nõudeid eiravas keskkonnas õhupuuduses töötada, hakkas mul füüsiliselt halb ja pärast toibumist tuli koosolekuga jätkata väljaspool hoonet,” teatab Pakposta. Tema väitel on RKAS-i poolne lahendus seni olnud minimaalne – kaks korda on käidud kurtmise peale vaatamas, tulemuseks tõdemus, et on jah umbne. „Pika palumise peale said korda tehtud rulookardinad, mida nüüd päikese varjestamiseks kasutada saab, ent nagu on üldteada, ei reguleeri mistahes seesmine kardin ruumi temperatuuri.

„Paraku on situatsioon selline, et kogu hoone on nii amortiseerunud, et RKAS ei taha sellesse enam investeerida ning oodatakse uue riigihoone valmimist, ent uue hoone ehituse algus on praegu juba pool aastat edasi lükkunud ja lükkub tõenäoliselt veelgi,” kirjutab Pakosta, kes palub RKASil leida muinsuskaitseameti töötajatele koheselt kas toimiv ventilatsioon või uued ruumid, mis vastaks elementaarsetele tervisekaitse nõuetele.