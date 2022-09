Keeleamet kontrollib koolitunde: „Keeleameti koll sureb siis, kui me jõuame kooli.“

Keeleameti kontrollid koolidesse, mis seoses üleminekuga täielikult eestikeelsele õppele seadusesse kirjutatakse ning mis sihtrühmas palju ärevust tekitasid, on juba alanud. Kui haridusministeerium on teinud järelevalvet vene õppekeelega koolis, siis on nad ekspertidena kaasa kutsunud keeleameti inimesed.