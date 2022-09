SÕJAKOKKUVÕTE | Läti minister: Baltimaade kaudu reisivate Vene kodanike arv kasvab

Balti riigid on jõudnud põhimõtteliselt üksmeelele, kuidas piirata Vene kodanikest Schengeni viisa omanike reisimist. Läti peaminister Edgars Rinkēvičs sõnas kolmapäeval oma riigi meediale, et iga Baltimaa valitsus võtab otsuse vastu ise, ent siiski on riigid asja omavahel koordineerinud. Erandid hakkaksid kehtima veokijuhtidele ja diplomaatidele, samuti neile, kes reisivad perekondlikel või humanitaarsetel põhjustel. Schengeni viisat omavate Venemaa kodanike piiriületuste arv on viimastel nädalatel järsult kasvanud, ütles Rinkēvičs ja lisas, et sellistest piiriületustest on saamas nii avaliku julgeoleku kui ka moraalne ja poliitiline probleem. Eesti valitsus juba võttis augustis vastu sanktsiooni, mis piirab Vene kodanikele viisade väljastamist, ega luba Eestisse Vene kodanikke, kellel on Eesti väljastatud viisa ja kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur. Kolme riigi ühiselt kokku lepitud sanktsioon tõkestaks mistahes EL riigilt saadud viisaga reisijaid. Soome Balti riikidega ei ühine, välisminister Pekka Haavisto sõnas, et juriidiliselt pole kindel, kas Soome saab piirilt tagasi saata teiste riikide välja antud viisade omanikud. Samas plaanib Soome vähendada venemaalaste turismiviisade arvu senisega võrreldes vaid 10 protsendile. Ka euroliit on nõustunud viisade väljastamist piirama.