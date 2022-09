Juhkiri | Kui päästjate palk tõusis, oli riigi keskmine palk juba tõusnud

Pidevalt tehakse plaane ka selle tõstmiseks. Aga oh häda! Enne kui päästjate palk jõuab keskmisele palgale järele, kasvab keskmine palk mühinal eest ära. Kui tänavu on keskmine palk mullusega võrreldes tõusnud 1548 eurolt teises kvartalis 1693 euroni ehk 145 eurot, siis päästjate keskmine palk on tõusnud 16 eurot ehk 1213 eurolt 1229 euroni. 2021. aastal kasvas keskmine palk 1448 eurolt 1548 euroni, tõus 100 eurot. Päästjatel kasvas keskmine palk 18 eurot. Tõsi, 2020. aasta oli pisut lootustandev, kui keskmine palk kasvas vaid 41 eurot ja päästjate keskmine palk 98 eurot, kuid siiski ei kergitanud see tõus päästja 1195eurost palka keskmise 1448eurose palga lähedale. Kui veel 2020 said päästjad 80% keskmisest palgast, siis praegu 68%.