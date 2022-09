POLIITILISED LAMBAD? Hongkongi kohus mõistis lasteraamatute autorid süüdi

Hongkongi demokraatiameelse rahva silmis on asi selge: järjekordselt tugevdab Peking oma raudset haaret kunagi vabamat elu nautinud autonoomse piirkonna üle. Kohtunik aga nägi raamatutes selget kavatsust vihjata, et Hongkong peab end mandrist lahku lööma. Linnas olla vaja korda ja stabiilsust, leiab kompartei, keskvõimu vastased aga leiavad, et selle all peetakse silmas lihtsalt igasuguse kriitilise hääle (või sellena tõlgendatava hääle) vaigistamist.