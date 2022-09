Tähelepanelik jalgrattur juhatas politsei eksinud naiseni

„See on õnneliku lõpuga lugu, mis juhtus tänu asjaolude kokkusattumisele. On õnn, et see tähelepanelik mees sattus tänasel jahedal hommikul just nimelt sellel üksikul metsateel liikuma ning et ta tajus, et naine võib olla segaduses ega orienteeru ümbruskonnas. Kokkusattumus on seegi, et mees politseiautot nägi ja ta sai kohe meie poole pöörduda. Kuna metsatee, kus naine eksles, on väga kõrvaline, oli sellest väga palju abi, et meid ruttu õigesse kohta juhatati. Mehe kiire tegutsemine ja tema äratundmine, et inimene võib vajada abi, aitas päästa inimese elu. Suur aitäh abistajale!“ ütles Linusk.