VIINAKURADI KÜÜSIS: isaga taplema harjunud poeg lõi lihase ema pudeliga surnuks

Loksa linnarahvas räägib familiaarselt 47aastasest Dimast, kes on loomult vaikne ja vagur. Libahundilikult aga sai Dimast ründav kiskja, kui ta purjutas. Sellist Dimat kardeti, ja põhjusega: kodutülisid klaariti ka kirves välkumas. Viimases telefonikõnes tuttavale ütles Dima, et on emaga tülis ja nad kolivad eraldi elama: „Ema tahab sõita Venemaale ja mina müün korteri maha!“ Läks aga sootuks hullemini.