„VAREM PALUSIME, NÜÜD NÕUAME!“ Päästjad pahandavad katteta lubadusi jaganud poliitikutega

Kui 2018. aastal jäi päästja palk keskmisele palgale alla 520 euroga, siis tänavu on see vahe kerkinud juba 564 euroni. Tõsi, kui 2018. aastal moodustas päästja palk 60% Eesti keskmisest palgast, siis tänavu 68%. Teatav positiivne areng on toimunud, kuid päästjad ise leiavad, et see pole kaugeltki mitte piisav.