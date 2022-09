Alusta koduse heliimpeeriumi loomist Soundbar’ist

Uus Bose näeb välja äärmiselt elegantne. Pealmine külg klaasist, ees ja külgedel kanga asemel metallvõre, mida on kindlasti lihtsam puhastada. Eriti siis, kui valik langeb valget värvi mudeli kasuks. Ka seadme juhtimiseks kaasa pandud pult on priima disainiga, kompaktne ja mitte nii väga plastmassi meenutav.

Ühelegi filmile pole loodud heliriba mõttega, et seda peaks kuulama sedavõrd nadide kõlaritega, nagu tehases telerisse pannakse. Tõetruuks ja võimsaks aitab teleriheli teha ikka soundbar. Bose Smart Home kõlariperes on lisaks eeltoodud mudelile veel kaks erineva võimsusega isendit – Smart Soundbar 300 ja Soundbar 700 .

Kui kompaktne Smart Soundbar 300 on rohkem laste- ja magamistoa seade, mis tuleb hea meelega nädalavahetuseks kaasa ka maakoju, siis Soundbar 700 täidab erakordse heliga ka hallimõõtu elutoa, kalibreerides end ise, et tagada kadudeta heliedastus just konkreetses ruumis.