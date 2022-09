KIRVEMÕRVARI EMA: poeg karjus, et tapab mind ära. Arvan, et Olaf oli siis juba surnud!

Politsei sai 4. septembril kella poole kahe ajal päeval teate, et Viljandis Tehnika tänava eramus on tapetud meesterahvas. Sündmuskohale jõudnud politseinikud pidasid kinni tapmises kahtlustatava Marguse. Maja omanik, 88aastane Helvi, kinnitas Õhtulehele, et käed pandi raudu tema purjus pojal. „Kogu pühapäeva öö ei saanud ma magada ja nutsin,” räägib Helvi, kelle elu on poeg paraku varemgi kibedaks teinud.