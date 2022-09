Analüüs: rehvide hinnatõus jääb inflatsioonile ja keskmise palga tõusule kõvasti alla

Inflatsiooninumbreid vaadates on kerge arvata, et kallimaks on muutunud kõik, kuid tegelikult tuleb tervikliku pildi nägemiseks vaadata oluliselt laiemat pilti ning mõista, millised kaubad ja teenused on enim hinnarallit toitnud ning millised kaubaklassid ja millised kaupmeeste võetud sammud on aidanud kliendi jaoks hinnad mõistlik tasemel hoida. Kõige selle kõrval tuleb ka meeles pidada, et hindade tõusmise taktis on aastate jooksul tõusnud ka Eesti keskmine palk.

Kõik see koos tähendabki, et tegelikul saab isegi tänase meeletu üldise hinnatõusu taustal endale uued rehvid soetada lihtsamalt, kui kümne aasta eest – seda nii rehvide üldise hinnastabiilsuse kui ka rehvide hinnast kiiremini kasvava keskmise palga tõttu. Rehvid Pluss koostas rehvide hinna reaalse muutuse täpseks mõistmiseks detailse analüüsi, mis näitab selgelt, et tegelikult on rehvide ostmine täna märksa eelarvesõbralikum, kui aastaid tagasi.

Rehvid ei jõua hinnas keskmise palga tõusule järele

Valisime võrdlusesse tuntud naastrehvid Continental IceContact 3 94T XL, mille kohta on olemas viimase 11 aasta hinnastatistika. Analüüsist selgub, et 2011. aastast on antud talverehvid kallinenud kõigest 8,9 protsenti, kusjuures enamik hinnatõusust on toimunud tänavu ning varasematel aastatel oli rehv isegi odavam kui 2011. aastal – veel 2016. aastal võis näha, et hinnad on langustrendis. Peale seda hakkas rehvi hind küll tõusma, ent tõeline hüpe toimus tänavu, kui rehvi hind tõusis 14 protsenti, jättes pikaajalise tõusu siiski vaid alla kümne protsendi.

Kui naastrehvid on hinnas 2011. aastast tõusnud vaid napilt 9 protsenti, siis Eesti keskmine palk on selle ajaga teinud hulga tugevama tõusu. Statistikaameti andmetel on Eesti keskmine brutopalk selles ajavahemikus tõusnud 839 eurolt 1754 euroni ehk 109 protsenti. Viimase kümne aasta jooksul on suurim hüpe keskmises palgatõusus toimunud just viimase aastaga, mil vahemikus 2021-2022 tõusis Eesti keskmine palk kõikide valdkondade lõikes 13,3 protsenti – pea sama palju kui rehvide hind.

Rehvide hindu ja keskmist palka võrreldes ilmneb, et kui palgad on aastast-aastasse pidevalt ja tugevalt kasvanud, siis rehvide hinnad on tegelikult vahepeal isegi langenud. Vahemikus 2011 kuni 2016 langes vaadeldava naastrehvi hind 18,5 protsenti, sama ajaga jõudis keskmine palk tõusta 36,8 protsenti. Rehvijooksu maksumuse osakaal keskmisest palgast on sealjuures aga langenud stabiilselt kuni aastani 2020.

Tõeline hinnatõus on seega rehvide puhul toimunud alles tänavu, kui hind ületas esmakordselt 2011. aasta 132-eurost hinnataset – veel eelmisel aastal sai rehve osta odavamalt kui kümnendi alguses, ehkki palgad olid kasvanud üle kahe korra. Seda näitab ka rehvijooksu osakaal keskmisest palgast – uus rehvijooks moodustab täna kolmandiku keskmisest palgast, kümnendi alguses aga lausa kaks kolmandikku.