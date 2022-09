Tagaotsitav: ettevõtja hoidub vangistusest, Riigikohus ei arutanud selle edasilükkamist

Tänavu 28. aprillil edastas Viru maakohus Alar Seppernile teate, mille kohaselt kohustati teda hiljemalt 23. mail ilmuma Viru vanglasse karistust kandma.14. mail saabus maakohtule Alar Sepperni kaitsja vandeadvokaat Allan Valgu taotlus vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks. Viru Maakohtu määrusega jäeti kaitsja taotlus rahuldamata. Maakohtu määrusele esitati määruskaebus, mille Tartu ringkonnakohus jättis 30. juunil rahuldamata ja Viru maakohtu määruse muutmata, selgitas ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. Sellele esitati määruskaebus Riigikohtule, mis jäeti aga menetlusse võtmata. Juuli alguses tegi Viru maakohus määruse, millega kuulutas Alar Sepperni tagaotsitavaks, kuivõrd ta ei ole ilmunud karistust kandma ning on alust arvata, et ta võib sellest teadlikult kõrvale hoida, lisas Kreitsman. Põhjaranniku teatel mõistis Viru maakohus mullu aprillis Sepperni süüdi kelmuses ja võltsimises ning määras talle viie kuu pikkuse vangistuse.„Seppern on valelik inimene, kelle jaoks oli petmine kujunenud normaalsuseks,“ iseloomustavad teda ringkonnakohtunikud Erkki Hirsnik, Aarne Sarjas ja Ingeri Tamm, on kirjutanud Eesti Ekspress. Sepperni pettustest on kõige omapärasem abikaasale kopsaka sünnitus- ja vanemahüvitise väljapetmine.