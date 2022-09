SÕJAKOKKUVÕTE | Tuumavalvurid nägid oma silmaga suurtükituld

Teisipäeval avaldas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA) pärast Zaporižžija tuumajaama inspekteerimist aruande sealsest olukorrast. Agentuur rõhutas tungivat vajadust ajutiste meetmete järele, ennetamaks tuumaõnnetust – täpsemalt kaitsetsooni ümber jaama. Agentuuri meeskond nägi oma silmaga kahjustusi, mida pommid rajatisele on põhjustanud. IAEA ütles oma aruandes ka seda, et meeskond oli oma visiidi ajal suurtükitule tunnistajaks ning kutsus mõlemat poolt üles vaenutegevust piirkonnas lõpetama. Vaatlejad tegid muu hulgas jaamas ja selle ümbruses ka pilte, nagu juuresolev foto purustatud akendest. Ehkki okupantide kontrolli all, töötavad jaamas endiselt ukrainlastest teadlased, keda väidetavalt ahistatakse ja ähvardatakse, kuulu järgi olla mõni isegi surma saanud. IAEA sõnul on nad näidanud üles järjekindlust ja vastupidavust, et hoida konflikti ajal rajatisi turvaliselt töökorras. Kaks IAEA vaatlejat jäävad Zaporižžijasse edasi.