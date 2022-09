Juhtkiri | Palju numbreid, vähe kasu

Pere tellib restoranis perepitsa, mille diameeter on 38 cm. Kahjuks ei suuda restoran seda valmistada ja kelner toob hoopis kaks pitsat diameetriga 20 cm ning selgitab seejuures klientidele, et näete kui hästi teil läks ‒ 38 cm diameetri asemel saite 40 cm pitsat, tervelt kaks sentimeetrit rohkem. Pereisa pole aga olukorraga rahul, sest pitsa suurust ei iseloomusta kõige paremini mitte selle diameeter, vaid pigem pindala, mis 38 cm diameetri korral on 1134 cm2. Pitsa pindala, mille diameeter on 20 cm on aga 314 cm2 ehk kaks pitsat on 628 cm2. Oluliselt vähem, mitte kaks sentimeetrit rohkem.