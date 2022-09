TAPETUD TAPJA: üks Kanada noamõrvaritest leiti surnult, teine on endiselt jooksus

Õhtuleht kirjutas Kanada noarünnakutest pikalt ka eilses numbris. Üks hukkunu oli kiirabitöötaja Gloria Burns, kes ühel sündmuskohal vigasaanuid abistada üritas. Politsei usub, et 30aastane Myles Sanderson ja tema vend, 31aastane Damien Sanderson tapsid osa ohvreid sihilikult, teised aga sattusid nugade ette juhuse läbi, lihtsalt valel ajal vales kohas olles ning neil polnud Sandersonidega mingit seost. Gloria töötas poole kohaga Kanada Saskatchewani provintsis asuvas krii hõimu reservaadis. Kui veretöö pühapäeva varahommikul algas ja hädaabinumbrile kõned tulema hakkasid, oli tema üks kohale tõtanud meedikutest, kirjutab Kanada rahvusringhääling. Ta on üks kokku kümnest hukkunust. Indiaani kogukond leinab neid ning omavahel on juttu põlisrahva kogukondadesse tungivatest narkootikumidest ja narkokuritegudest – kahtlustatakse, et ju olid vennad kuidagipidi uimastitega seotud, mis võis ka olla jubeda veretöö ajendiks.