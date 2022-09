Kristina Birk-Vellemaa | Mida lapsevanemad tahavad? 

Seda esiteks. Vähim, mida mina lapsevanemana tahan, on siiski see, et selliseid olukordi ei teki. Et neid ei saagi tekkida, sest inimesed on teadlikud ja vastutustundlikud. Lisaks mulle elementaarsena tunduvale ootusele, et lasteaeda palgatava personali taustakontroll on väga põhjalik ning ei sõltu vaid ühest inimesest on mul ootus, et absoluutselt iga inimene, kes lastega töötab, on teadlik ka seksuaalse turvalisuse olulisusest, seksuaalse väärkohtlemise mõjudest, seksuaalkasvatusest ning laste seksuaalsest arengust. Lisaks teadlikkusele on aga oluline vastuvõtlikkus ja avatus seksuaalsust puudutavatele teemadele. Mainitud olukorras on põhisüü väärkohtlejal, absoluutselt. Kaasvastutavad on aga ka inimesed, kelle käitumise või käitumatuse tõttu luuakse soodne olukord ning selle kestmine.