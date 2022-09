TASUTA LÕUNA POLEGI ÕPPURI ÕIGUS? Tartu lapsed peavad edaspidi koolisöögi eest maksma. Mis saab mujal Eestis?

Tartu haridusvaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnul sundis koolitoidule hinnalipikut panema meeletu hinnatõus. Kaplinski rääib, et kui linn poleks sellist otsust vastu võtnud, oleksid koolitoidu pakkujad hakanud kahjumit teenima. „Me ei saa lubada riski, et mõni koolitoidu ettevõte läheb pankrotti. See tähendaks meile tuhandeid söömata lapsi,“ sõnab ta.