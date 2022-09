Algavad õpetajate palga tõstmise läbirääkimised

EHL-i juhi Reemo Voltri sõnul on õpetajad enne läbirääkimisi lootusrikkad, et valitsus ja riigikogu mõistavad kättejõudnud hariduskriisi ulatust ning õpetajate palga olulise tõstmise hädavajalikkust.

„Kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajatest sõltub nii Eesti sisejulgeolek, majanduskasv kui eesti kultuuri kestmine, rääkimata sadade tuhandete noorte eestimaalaste tulevikust. Õpetajate puudus on aga üle Eesti muutunud katastroofiks, sest õpetajate palk on täna tervelt 30% väiksem kui kõrgharidusega töötajatel keskmiselt. Aina rohkemad õpetajad lahkuvad töölt ning uusi sisuliselt ei tule. Mitmel pool ähvardab koolide sulgemine,” selgitas Voltri.

„Piltlikult öeldes on Eestis õpetajate puuduse tõttu varsti kuueklassiline kool, sest rohkemaks õpetajaid ei jagu. Juba pannakse klassi ette kesk- või lausa põhiharidusega inimesi, mis toob paratamatult kaasa Eesti seni kõrgel tasemel hariduse kiire allakäigu. Eriti on puudu reaalainete õpetajaid, mis lööb valusalt meie IT-sektorit ja tarka tööstust,” ütles EHL-i juht.

„Puudu on ka tuhandeid õpetajaid, kes suudaks õpetada muukeelsetele lastele eesti keelt või viia läbi keelekümblust. Ükskeelne kool kukub tänase seisuga armetult läbi. Tegu on kõiki eluvaldkondi puudutava kriisiga, mis loodetavasti leiab palga olulise tõusu näol lahenduse,” rääkis Voltri.

Maikuus EHL-i poolt läbiviidud uuringu kohaselt on õpetajate leidmisega raskusi 96% Eesti koolidest. 92% õpetajatest on kogenud tööl läbipõlemist ning ligi 60% kaalub töölt lahkumist. Õpetajate keskmine palk on 1412 eurot, rahuldav tase algab aga 2000 eurost. Kui palk oluliselt ei tõuse, on valmis streikima 94% õpetajatest.

„See, et õpetajad on valmis streikima, näitab, et olukord on tõesti hull. Streik pole eesmärk, loodame seda ikka ära hoida, aga oleme valmis Eesti hariduse kõrge taseme hoidmiseks ka seda sammu astuma. Streigi vältimise eelduseks on palga tõus 2023. aastast vähemalt kõrgharidusega töötajate keskmiseni ehk 2000 euroni. Samuti selge plaan, kuidas õpetajate palk hakkab edaspidi kasvama kiiremini kui inflatsioon,” selgitas EHL-i juht.