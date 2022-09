VIDEO | PAKI ASEMEL NÕELATA? Pakiautomaadi vallutasid mesilased! Kas nende saatmine on ikka lubatud?

Kuigi see võib esiti kõlada uskumatult, on tegelikult pakiautomaadiga mesilaste saatmine igati lubatud tegevus. „Mesilased tuleb pakendada selleks spetsiaalselt ettenähtud anumatesse, mis välistavad nende kahjustumise ning pakendist väljapääsemise,“ selgitab Omniva meediasuhete juht Kristina Haavala.

Ta lisab, et pakendile tuleks teha ka selge märkus selle kohta, et seal sees on elusloomad. Et mesilasi transporditaksegi pakiautomaatidega, kinnitab Õhtulehele ka Eesti Mesinike Liidu juht Aleksander Kilk: „Kas just laialdaselt, aga see on ikkagi mesinike seas üsna kasutatav viis. Näiteks mesilaste kasvataja on Saaremaal, aga Viljandimaal on keegi, kes tema käest neid mesilasi osta tahab. Siis on see täiesti loomulik viis.“