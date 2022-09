Kohus karistas endist Nõmme Kalju treenerit Getulio Aurelio Fredot ahistamise eest tingimisi vangistusega

Juhtumi menetluse järgselt otsustas kohus määrata Getulio Aurelio Fredo karistuseks neli aastat vangistust, mida ei pöörata täitmisele kui Fredo järgneva nelja aasta ja ühekuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu, teatas prokuratuuri pressinõunik Kristiina Kivari. Uurimise all olnud kolmest juhtumist üks oli täielikult aegunud ja teine osaliselt aegunud ning seetõttu tuli nende osas menetlus lõpetada. Uurimise all olid alaealistega seotud episoodid, mis toimusid ajavahemikul 2014–2019.

“Prokuratuur taunib võimupositsiooni ärakasutamist ning sellest tulenevalt inimestega manipuleerimist. Eriti kurvad on juhtumid, kus tegu on seksuaalse ärakasutamisega ning eriti kui tegu on alaealistega. Antud juhtumi valguses tuletame meelde, et märgates tavatut suhtlust alaealisega, mis on lähedasema loomuga kui tavapärane oleks, sellest kindlasti teada anda. Alaealine on täiskasvanuga suheldes haavatavam, sest täiskasvanu elukogemus on pikem.” sõnab prokurör Lea Pähkel.