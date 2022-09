Juhtkiri | On plaan või ei ole

Eesti Energia ja muud asjaosalised hanitavad avaliku info vastu huvi tundvaid isikuid täpselt samamoodi, kui Jürka mainitud loos udu ajab. Strateegiat ei õnnestu näha palvete, teabenõuete ja vaiete kiuste. Mainitud strateegia on nii salajane, nii salajane, et keegi pole seda justkui näinudki. Ei tea, kas see on üks lause või pigem „Tõe ja õiguse“ mahuga võrreldav teos? Ei tea, mis infot konkurendid teadmisest, et selles dokumendis on 632 lehekülge, võiks ammutada? Tõsiasi, et dokumenti kiivalt varjatakse, tekitab vägisi küsimise, et kas see on üldse olemas?

Igal ettevõttel on ärisaladusi. Pagar võib kiivalt varjata, mismoodi ta pähklisaia taigna kokku segab, kuid kõik komponendid peab ta täpselt üles lugema. Mõned inimesed on lihtsalt pähklite vastu nii allergilised, et nende teadmatu tarbimine võib surmaga lõppeda. Keskkonnainfo on avalik samal põhjusel ‒ õhusaastet ei vähendata inimeste kiusamiseks, vaid see põhjustab päriselt ka tervisekahju. Kuidas on 100% riigile kuuluva Eesti Energia ärisaladus olulisem kui avalik huvi tegevuse vastu, mis otseselt mõjutab Eesti kliimakohustusi, atmosfääri saastamist ja elektri hinda?