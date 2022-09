SUURTOOTJA LÄKS SANEERIMISELE: Saaremaa suurim seakasvataja võitleb raskustega

Saaremaa mõistes on tegu suurettevõttega, ent põllumajanduse vallas on Valjala Söödatehas oma tunamulluse rohkem kui 12 miljoni eurose käibega suur terve Eesti mõttes. Maksuvõlg hakkas kasvama juba 2020. aasta juunis ning on nüüd hoolimata ajatamisgraafikutest ehk tasumiskokkulepetest kerkinud pea 650 000 euroni. Maripuu ise ei tee saladust, et just maksu- ja tolliamet soovitaski saneerimisele minna. Saneerimine on viis, kuidas tervendada ettevõtet ilma selle pankrotistumiseta. Ettevõtte juhid ja võlausaldajad lepivad saneerimisnõustaja abil kokku, mismoodi kohustused tasuda ja saneerimisplaani kinnitab kohus. Kui kokkulepped ei pea, tuleb kõne alla pankrot. Kui saneerimist ei toimuks, peaks maksu- ja tolliamet ettevõtte konto arestima.