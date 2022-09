Jüri Laurson | Eestil puudub valitsuste saamatuse tõttu energiajulgeolek

Elektri vajakajäämine seab ohtu ka Eesti julgeoleku. Vaatamata riigi kontrolliasutuste olemasolule pole siiani tegematajätmiste eest ühtegi juhti vastutusele võetud. Näha on, et praegune valitsus ei ole võimeline energeetikamajanduse olukorda parandama. Kõrge elektrihind täidab hästi riigi rahakotti ja toob Eesti Energiale rekordilist kasumit. Unustatakse aga, et paljud ettevõtted lõpetavad seetõttu oma tegevuse ja maksumaksjaid jääb seega vähemaks. Kõrge elektrihinna tõttu ka tarbimine väheneb, mille tulemusena tõuseb võrgutasu, sest elektrivõrkude korrasolek vajab raha ja see on kulupõhine.