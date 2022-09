September – maksapuhastuskuu!

Kõige olulisem on loobuda alkoholist – vähemalt kuuks või paariks. See on hädavajalik selleks, et anda maksarakkudele võimalus taastuda. Õlle või veini asemel joo parem naturaalseid mahlu, rohelist või kummeliteed. Need on rikkad antioksüdantide poolest, mis kaitsevad maksarakke rasva kogunemisest, liigsest alkoholist ja muudest saasteainetest põhjustatud kahjustuste eest.

Olemas on ka palju toiduaineid, mis maksa kaitsevad ja tema tööd toetavad. Kasulik on süüa kiudainerikkaid toite, nagu kaer ja tatar. Maksasõbralikud toiduained on pähklid ning aedviljad, eriti brokoli, oad, herned ja rohelised toorsalatid. Üllatuslikult on selgunud, et maksa võib toetada ka mõõdukas kohvijoomine; kindlasti on abiks roheline tee. Maksa töö hõlbustamiseks on oluline hoida oma seedetrakti sisu piisavalt „pehmena“, selle tõttu on hea juua piisavas koguses vett.

Maksa toetavad ja puhastavad preparaadid ei ole samaväärsed.

Apteekides on saadaval mitmeid erinevaid tooteid, mis on mõeldud maksa toetamiseks. Nende vahel valiku tegemisel on mõistlik vaadata, mida üks või teine maksapreparaat sisaldab ja mida need ained maksas teevad. Taimseid ekstrakte või soja essentsiaalseid fosfolipiide sisaldavad preparaadid on nõrga toimega ja hakkavad maksa kaitsma alles pärast pikaajalist tarvitamist.

Milline on efektiivne maksapreparaat?

Efektiivne maksapreparaat peaks toetama maksatalitlust ja maksarakkude taastumist ning samaaegselt maksa puhastama ning mürkaineid neutraliseerima. Väga oluline on ka see, et maksa mürkainetest puhastamine toimuks kiiresti.

Maksa mürkainetest puhastajana on kõige tugevam tegija aminohape ornitiin, mis hakkab maksas tööle väga kiiresti – juba pärast esimese annuse sissevõtmist.