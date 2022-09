ENERGIAHINNAD PANEVAD PÕLLUMEESTELE PÕNTSU? „Paljud tuttavad on juba hinnatõusu pärast uksed kinni pannud.“

ENAMIK KARJA MÜÜDUD: Piimalambatalu perenaine Kaisa Tähe ütleb kibedalt, et riigil on täiesti suva, kas väikeettevõtjad on olemas. Koos abikaasaga vaatasid nad reaalsusele otsa: nii 60pealine piimalambakasvatus toodab miinust.