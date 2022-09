KAS RIIGIMETSA TULEKS VÄHEM RAIUDA? Keskkonnaminister: „Mina ei näe teist varianti!“ RMK laseks aga laastudel lennata endise hooga

Lähinädalatel peaks selguma, kui suur on riigimetsa uuendusraie pindala 2023. aastal. Kui midagi ei muutu, siis peagi võivad metsade CO₂ heitkogused olla suuremadki kui meie põlevkivitööstusel. Kas raiemahtu tuleks vähendada, et metsad ikka CO₂ seoksid, mitte ei eraldaks? Riigimetsa Majandamise Keskus seda ei arva ja laseks harvesteridel mütata endise hooga. Keskkonnaminister Madis Kallas pooldab aga vähendamist: „Mina ei näe teist varianti, sest metsad on juba nii-öelda heitjad.“