Briti suursaadik: Liz Truss on Eesti suur toetaja

„Olin Liz Trussi võõrustajaks, kui ta mullu novembris Eestit külastas, ja mul on hea meel tõdeda, et ta on suur Eesti toetaja. Ma tahan teile ühe loo rääkida. Kui ma talle novembris Tallinna lennujaama vastu läksin ja me autosse istusime, esitasin talle tüüpilise suursaadiku küsimuse: „Kas te olete varem Eestis käinud?“ Tema vastus? „Ei, aga ma armastan seda“,“ kommenteeris Allen ja selgitas, et Eesti kujutab endast kõike positiivset: vabaduse taastamise lugu, ettevõtlikkust majanduses ja kasvavat tehnoloogiasektorit ning täiesti selget moraalset eesmärki maailmas.

„Meie uuel peaministril on väga selge vaade maailmale, milles Ühendkuningriik ja tema vabadust armastavad liitlased peavad kaitsma ja edendama oma väärtusi ning mitte alistuma neile, kes on meie vastu. Eesti on meile selles osas oluline liitlane,“ lisas Allen.

Suursaadik rõhutas, et peaminister Johnson oli tuntud oma väga tugeva toetuse poolest Ukrainale ja väljendas kindlustunnet, et peaminister Truss säilitab selle toetuse. „Truss tajub president Putini ja Venemaa ohtu samamoodi nagu peaminister Kallas ja nõustub, et meie eesmärk on aidata Ukrainal võita. Kui Liz Truss juunis Londonis peaminister Kallasega kohtus, olid nad Venemaa ja selle jõhkra kallaletungi osas Ukrainale täpselt samal lainel.“

Peaminister Truss on lisaks Ukraina toetamisele pühendunud NATO idatiiva tugevdamisele ja konkreetselt kaitsepartnerluse arendamisele Eestiga. Juunis toimunud NATO tippkohtumisel Madridis võttis Ühendkuningriik kohustuse tugevdada oma sõjalist võimekust Eestis ja eraldas NATO Balti riikide planeerimisse täies mahus brigaadi.

„Peaminister Truss tagab, et me selle lubaduse täidame. Ta hoolitseb ka selle eest, et me kasutaksime maksimaalselt võimalusi, mida pakuvad Ühendkuningriik ja Eesti, kes on NATO Põhja-Atlandi kaitseinnovatsiooni kiirendi (DIANA) koostöös – suurepärane näide Ühendkuningriigi ja Eesti ühisest projektist,“ kinnitas Allen.