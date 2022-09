TARBIMISEL PILK PEAL: fikseeritud hindadega üliõpilaskodudes vee ja elektriga priisata ei saa

MTÜ Tartu Üliõpilasküla haldab Tartu linnas kaheksat ühiselamut. Mõned neist pakuvad ühe või kahetoalisi korteritüüpe tube taskukohaste hindadega. Näiteks Pepleri 14 asuvas ühiselamus tuleb ühekohalise kortertüüpi toa eest välja käia 171 eurot kuus ning kahekohalise eest 287 eurot. Purde tänava ühiselamus tuleb ühetoalise korteri eest välja käia 234 eurot kuus. Narva maantee 27 asuvas ühikas maksab kahetoaline korter 301 eurot kuus. Muudes üliõpilaskodudes on võimalik üürida vaid ühekohalisi tube. Arvestades, et kinnisvaraturul küsitakse praegu hingehinda ka renoveerimata ühetoaliste uberike eest, siis on üliõpilastel lausa vedanud.