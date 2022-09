„MEIL KÕIGIL ON ÜHEOTSAPILET!“ Paljud eakad ei soovi enda elustamist. Miks neid ei kuulata?

„Lõputult siin tuksuda ja järjest viletsamaks muutuda – see ei ole ju kellegi soov. Mul on sõit ainult ühele poole, ma ei saa enam paremaks. Kui see kehv aeg oleks veidi lühem, oleks ju kena,“ arutleb pansionaadis elav vanaproua, miks ta sooviks teha elulõpu testamendi. Millal tekib Eestiski võimalus teha niisugune testament, et välistada aparaatide küljes väntsutamine ja elus hoidmine vastu inimese enda tahtmist?