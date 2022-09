FOTOD | Politsei saab esimese elektrilise patrullauto

„Uuel politsei elektriautol on sama funktsionaalsus, nagu praegustel patrullautodelgi. Suurim erinevus kaht tüüpi auto vahel on laadimise-tankimise aeg ning distants, mida sõiduk suudab läbida. Seetõttu alustame patrullsõiduki kasutamist just Tallinnast, kus on auto laadimiseks parem infrastruktuur ning vahemaad lühemad. Elektriautot laaditakse politseijaoskonnas ning samal ajal saab töö jätkuda teiste politseiautodega,“ sõnab Trei ning lisab, et uus auto on täiendus politsei autoparki.