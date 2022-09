KIIVALT VARJATUD SALADUS! Rahandusministeerium lubab muutust: Eesti Energia süsinikuneutraalsuse plaan saab avalikuks

Pärast Õhtulehe artikli ilmumist lubas rahandusministeerium muutust selles, kuidas riigiettevõte Eesti Energia on seni jätnud avalikustamata – kõigi palvete, teabenõuete ja vaiete kiuste! – oma plaani, kuidas jõuda süsinikuneutraalsuse ehk null-heiteni 2045. aastaks. Dokumendi nii kiivalt varjamine on tekitanud suisa küsimusi, kas see ikka on olemas.