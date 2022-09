17 MILJONIT EUROT KADUS NAGU TINA TUHKA! Sajad eesti pensionärid sattusid kurikuulsasse Ponzi skeemi. „Sulidel on pidu, nemad said oma raha kätte!“

Eino Kaasik (79) on üks sadadest Eesti pensionäridest, kes paigutas oma säästud Eesti Arengu Hoiu-laenuühistusse, mille juhid suutsid 900 hoiustajale kuulunud 17 miljonit eurot peaaegu jäägitult minema kantida, sest alles on vaid 40 000 eurot. „Miks need riiklikud kontrollid siis ei näe, et vara kanditakse ära ja minnakse niimoodi pankrotti, et pole enam pennigi järel?“ küsib ta. Kuna suur osa hoiu-laenuühistute ohvritest on just pensionärid, selgitab Õhtuleht, mis asi on Ponzi skeem.