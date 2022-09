17 MILJONIT EUROT KADUS NAGU TINA TUHKA! Sajad eesti pensionärid sattusid kurikuulsasse Ponzi skeemi!

Eino Kaasik (79) on üks sadadest Eesti pensionäridest, kes paigutas oma säästud Eesti Arengu Hoiu-laenuühistusse, mille juhid suutsid 900 hoiustajale kuulunud 17 miljonit eurot peaaegu jäägitult minema kantida, sest alles on vaid 40 000 eurot. Kuna suur osa hoiu-laenuühistute ohvritest on just pensionärid, selgitab Õhtuleht, mis asi on Ponzi skeem.