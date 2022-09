Vangid hakkasid tomateid ja kurke kasvatama

Õiguskantsleri nõunikud viibisid 2020. novembris kontrollkäigul Tartu vanglas ja andsid nii vanglale kui ka justiitsministeeriumile vangla tingimuste ja kinnipidamise korralduse parendamiseks soovitusi. Näiteks töötab alates 2020. augustist Tartu vanglas tegevusjuhendaja, kes pakub kinnipeetavatele tegevusi ‒ viltimist, maalimist, nööpide ette õmblemist, mandalalehtede värvimist. Tartu vanglasse on rajatud kasvuhoone, kus on võimalik töötada grupis tegevusjuhendaja järelevalve all. „Käesoleval aastal kasvatasid kinnipeetavad kurki, tomatit, tilli, redist, porgandit, paprikat, piparmünti, melissi. Tartu vangla võimaldab kinnipeetavatel ise kasvatatud saadusi tarvitada ja see on kinnipeetavate jaoks oluline,” teatab vangla direktor õiguskantslerile ja justiitsministeeriumile.