„TA EI TEINUD KÄRBSELEGI LIIGA.“ Kanada põlisrahva reservaadis toimunud pussitamises hukkus kümme inimest

Veretööd algasid James Smithi nimelises krii hõimu reservaadis. Politsei jõudis esimesele sündmuskohale kohaliku aja järgi kell 5.40 varahommikul. Häirekeskusesse hakkasid seejärel laekuma üha uued kõned erinevatest pussitamistest – peagi oli selge, et tegemist on massitapmisega, mistõttu palus politsei kohalikel elanikel kodudes püsida ning uksed lukustada. Võimud tuvastasid, et rünnakuid toimus Saskatchewani provintsis 13 erinevas paigas – reservaadist olid mõrtsukad suundunud edasi Weldoni külla.