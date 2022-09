PATUNE PÜHAK: uus dokfilm süüdistab ema Teresat haigete piinamises

Briti telekanali Sky kolmeosalises dokfilmis „Mother Teresa: For The Love Of God“ („Ema Teresa: Jumala armu nimel“) hinnatakse eelmise sajandi ühe kuulsama naise ema Teresa elu ja tegevus põhjalikult ümber, kirjutab Daily Mail. Filmis räägitakse, kuidas kuulus nunn aitas varjata katoliku kiriku priiskamist ja lastepilastust, kuidas tema haiglates ignoreeriti patsientide piinu ning kuidas ema Teresa tundus oma vaesusekultuses lausa skisofreeniline.