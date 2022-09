Juhtkiri | Kes on fašist?

Definitsiooni kohaselt on fašism juhikultusega agressiivne natsionalistlik antidemokraatlik ja antikommunistlik poliitiline liikumine, mille tuntumad ideoloogid olid Benito Mussolini ja Adolf Hitler. Kuid mõistet on keeruline täpselt piiritleda, sest puudub süstematiseeritud ja ühtne fašistlik ideoloogia ja valitsemisvorm. Kuid seda iseloomustavad totalitarism, demokraatiavastasus, marurahvuslus ja paremäärmuslus. Fašistlikus riigis kuulub kogu võim ühele parteile ja selle autoritaarsele juhile, puudub parlament ja vaba meedia. Fašismi on nimetatud kõigi aegade suurimaks proovikiviks liberaalsele demokraatiale ja valgustuse väärtussüsteemile.

See, et Eestis demokraatia toimib, ei tähenda siiski, et fašismi võiks unustada. Tähtis on selle olemust mõista ja ära tunda, kui demokraatia on ohus. On vähe edulugusid, kui ühe suure juhi täielikust võimust kogu ühiskond oluliselt võitnud on. Peale fašismi on teisigi jubedaid režiime, mis ootavad üldist hukkamõistu, näiteks kommunism. Demokraatial on küll puudusi, kuid seni pole paremat valitsusviisi leitud.