FOTOD | Kaja Kallas Hayeki auhinna tseremoonial: ehk on nüüd käes aeg, mil kuulatakse ka meid

Lõpetuseks rõhutas peaminister, et neil, kes jagavad Venemaaga ühist piiri, on erinev kogemus ja arusaam, kui neil, kellel on palju paremad naabrid. „Eesti ehitas üles demokraatliku riigi jälgides muuhulgas ka Hayeki põhimõtteid ning kuulates oma rahvusvaheliste sõprade ja nõuandjate õpetusi. Ehk on nüüd käes aeg, mil kuulatakse ka meid," sõnas Kallas.