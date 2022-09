Kaupo Kutsar | Rajame Lõuna-Eesti suurlinna

Kumb oli enne kas muna või kana? Selle üle võiks arutlema jäädagi. Kuid kas enne tulevad töökohad ja siis inimesed ehk töölised või on päriselus asi vastupidi, ka see sõltub tihti paljuski olukorrast. Näiteid võib leida mõlema variandi iseloomustamiseks. Eks taasiseseisvus aastatega on Eestis elu arenenud nii ääremaal kui suuremates linnades. Samas pealinna ja teiste suuremate linnade elu on ääremaadest pikkade sammudega eest ära läinud.