SUVELÕPU POPIM MUUSEUM: Narva tank alles harjub uue koduga

Viimsi sõjamuuseum on suve lõpus saanud kuhjaga tähelepanu, sest sellest sai viimane puhkepaik nn Narva punatankile. Muuseumi kambrites on hoiul veel vaatamisväärsusi ja esemeid, mida saab ka katsuda-proovida – nii on koht atraktiivne ka kõige väiksematele.