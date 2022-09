OTSEBLOGI | Medvedev: lääneriikide katse Venemaad õõnestada on ohtlik, sest tuumariigi vägivaldne lagunemine on alati malemäng surmaga

Lõuna-Ukrainas Mõkolajevi oblastis suri laupäeva hommikul Venemaa rünnaku tagajärjel kaheksa-aastane laps.

Medvedev, kes praegu töötab Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehena, süüdistab lääneriike püüdes ära kasutada konflikti, et suruda Venemaad „uuele lagunemisringile“. „Teete kõik selleks, et Venemaa riiklikud institutsioonid ei töötaks,“ ütles ta. „Et jätta riik ilma tõhusast valitsemisest, nagu see oli 1991. aastal. Ja selle tulemusena kõrvaldada Venemaa poliitiliselt väljalt. Sellised katsed on tõesti äärmiselt ohtlikud, kuna eiravad lihtsat tõde: tuumariigi vägivaldne lagunemine on alati malemäng surmaga.“

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ütleb, et on liiga kauaks juhiks jäänud ja soovib võtta määramata ajaks puhkust. Ei ole kindel, kas see tähendab, et ta kavatseb tagasi astuda, kuid see on tohutu šokk, arvestades Kadõrovi ulatuslikku rolli Ukraina sõjas.

EL on „hästi ette valmistatud“ Venemaa gaasitarnete täielikuks seiskumiseks tänu ladustamis- ja energiasäästumeetmetele, ütles Euroopa majandusvolinik, lisades, et EL on valmis seisma vastu „Venemaa gaasirelva äärmuslikule kasutamisele“.

Zaporižžja tuumaelektrijaam kaotas taas ühenduse viimase töötava välise elektriliiniga, teatab IAEA. Samal ajal jätkab jaam elektrivarustust tagavaraliini kaudu Zaporižžja tuumaelektrijaamale. See liin on võimeline andma vajadusel ka jaamale varutoidet.

Viktor Orban sõitis Moskvasse, et osaleda Gorbatšov matustel. Ta oli ka ainuke riigijuht Euroopast.

Venemaa on Ukrainas alates veebruarist hävitanud või kahjustanud 2405 haridusasutust; 270 neist on täielikult hävinud.

Gazpromi ametnikud on juba süüdistanud Ukraina sissetungi tõttu kehtestatud sanktsioone gaasitarnete peatamises Euroopasse. Gazpromi tegevjuht Aleksei Miller viitas oma avalduses, et Siemens ei saa Vene riikliku energiahiiu vastu suunatud sanktsioonide tõttu naftalekke tõttu kannatada saanud turbiine remontida.

Valge Maja taotleb Kongressilt 11,7 miljardit dollarit julgeoleku- ja majandusabi andmiseks Ukrainale ning täiendavat 2 miljardit dollarit, et aidata lahendada Putini sõja mõju siseriiklikule energiavarustusele ja vähendada energiakulusid tulevikus.

Nord Streami gaasitarned ELile peatusid määramata ajaks. Venemaa riiklik energiafirma teatas, et otsus hoida Läänemere torujuhe suletuna tulenes Peterburi lähedal Portovaja kompressorijaamas tuvastatud naftalekkest. Gazprom on nüüd öelnud, et peab enne toru taaskäivitamist probleemi lahendama, kuid nad ei tea, kui kaua see aega võib võtta.

Ukraina on kehtestanud sanktsioonid Putini tütarde – Jekaterina Tihhonova ja Maria Vorontsova vastu. Lisaks lisati uude piirangute nimekirja 99 füüsilist ja 178 juriidilist isikut.

G7 rahandusministrid leppisid kokku, et nad liiguvad kiiresti Venemaa naftaimpordile hinnalae kehtestamise suunas, et peatada Moskva hüppeliselt tõusvatest energiahindadest tohutut kasumit teenimast.