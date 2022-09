OTSEBLOGI | Venemaa peatas Nord Streami gaasitarned Euroopa Liidule määramata ajaks

Nord Streami gaasitarned ELile peatusid määramata ajaks. Venemaa riiklik energiafirma teatas, et otsus hoida Läänemere torujuhe suletuna tulenes Peterburi lähedal Portovaja kompressorijaamas tuvastatud naftalekkest. Gazprom on nüüd öelnud, et peab enne toru taaskäivitamist probleemi lahendama, kuid nad ei tea, kui kaua see aega võib võtta.

ÜRO tuumaagentuuri ekspertrühm kavatseb jääda Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžja tuumajaama. „Me ei lähe kuhugi. IAEA on praegu seal, see on tehases ja see ei liigu – see jääb sinna,” ütles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi pärast Ukraina valduses olevale territooriumile naasmist ajakirjanikele. Ta ütles, et rühm IAEA eksperte on jäänud Kagu-Ukrainas asuvasse tehasesse ning annab olukorrale erapooletu, neutraalse ja tehniliselt usaldusväärse hinnangu.